Die Spekulationen um ein mögliches Karriereende von Cristiano Ronaldo in der Nationalmannschaft nehmen zu. Nun äußert sich TV-Experte Christoph Kramer zum Ronaldo-Eklat.

Noch ist offen, welches Ende die „Causa Ronaldo“ nimmt. Zuletzt sorgte CR7 mit seiner Abreise beim Trainingslager für reichlich Wirbel in der portugiesischen Nationalmannschaft. Sein angekündigtes Statement steht noch aus. TV-Experte Christoph Kramer rechnet mit einem Karriereende für die Selecao.

Auf die Frage, ob Ronaldo seine Dienste für die portugiesische Nationalmannschaft einstellen werde, antwortete TV-Experte Christoph Kramer im ZDF: „Ja – und ich finde es eigentlich schade. Weil er ist der größte Sportler mit Messi zusammen und hat so viel für unsere Sportart getan.“

Christoph Kramer rechnet mit einem Ende von Crstiano Ronaldos Nationalmannschaftskarriere Christoph Kramer rechnet mit einem Ende von Crstiano Ronaldos Nationalmannschaftskarriere © IMAGO/Sven Simon

Gerade die letzten jüngsten Geschehnisse bedauert Kramer. „Dass er dieses Ende dann hat, was auch wieder selbst gewählt ist, ist schade. Er hätte für mich deutlich gerechter abtreten können, als er es getan hat“, ergänzte der 35-Jährige.

Was war mit CR7 bei der Selecao passiert?

Innerhalb weniger Tage hatten sich die Ereignisse bei Cristiano Ronaldo überschlagen. Am Dienstag tauchte Ronaldo nicht beim Mannschaftstraining auf. Nach der Pressekonferenz des Nationaltrainers Jorge Jesus verließ der Superstar am Mittwoch dann das Trainingslager. Der Verbandspräsident und Portugals Trainer folgten Ronaldo noch bis zum Flughafen, konnten ihn aber nicht aufhalten.

Auslöser des Eklats soll Ronaldos Rolle im Nationalteam gewesen sein. Beim Nations-League-Spiel gegen Norwegen am Sonntagabend saß CR7 90 Minuten auf der Bank und war daraufhin in den Katakomben verschwunden.

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Am Donnerstagabend konnten die Portugiesen auch ohne ihren Superstar glänzen: Beim ersten Länderspiel nach der Abreise Ronaldos fuhr die Selecao einen 4:2-Sieg gegen Dänemark ein und feierte so ihren dritten Sieg in Folge.

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