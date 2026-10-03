Thomas Tuchel trifft mit England auf Kroatien: Heute live in TV, Stream & Ticker

Nach dem Sieg in Tschechien ist Thomas Tuchel mit England in der Nations League in Kroatien gefordert. So können Sie das Spiel live verfolgen.

Nachdem der Druck auf Thomas Tuchel durch die Auftaktniederlage in der Nations League gegen Spanien zunächst wieder etwas gestiegen war, hat sich der englische Nationaltrainer mit dem 2:0-Sieg seiner Three Lions in Tschechien Luft verschafft.

Das Verfolgerduell mit den punktgleichen Kroaten am Samstag in Rijeka (18.00 Uhr im LIVETICKER) stellt für den ehemaligen Bayern- und Dortmund-Trainer nun das nächste Schlüsselspiel dar.

Kann Thomas Tuchel mit England in Kroatien nachlegen? Kann Thomas Tuchel mit England in Kroatien nachlegen? © IMAGO/Branislav Racko

Nations League: So können Sie Kroatien – England heute live verfolgen

Im Vergleich zum Erfolg gegen Tschechien ändert Tuchel seine Startelf auf fünf Positionen: Torwart James Trafford, die beiden Verteidiger Trevoh Chalobah und Trent Alexander-Arnold sowie die Mittelfeldspieler Myles Lewis-Skelly und Morgan Rogers sitzen zunächst auf der Bank.

Zwischen den Pfosten steht wieder Jordan Pickford. Die Viererabwehrkette bilden Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi und Lewis Hall. Auf der Doppelsechs agieren Alex Scott und Elliot Anderson. Hinter Stürmer und Kapitän Harry Kane soll die offensive Dreierreihe aus Bukayo Saka, Jude Bellingham und Anthony Gordon für Kreativität sorgen.

England: Pickforn – Quansah, Konsa, Guehi, Hall – Scott, Anderson – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

Pickforn – Quansah, Konsa, Guehi, Hall – Scott, Anderson – Saka, Bellingham, Gordon – Kane Kroatien: Livakovic – Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic – Modric, Kovacic – Ivanovic, Sucic, Beturina – Musa

Trifft Kane erneut?

Die Kroaten um Altstar Luka Modric starteten mit einem 2:1-Sieg gegen Tschechien in den Wettbewerb, kassierten aber zuletzt eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Weltmeister Spanien.

Bei den Engländern dürfte es einmal mehr auf Kapitän Harry Kane ankommen. Der Torjäger des FC Bayern traf beim Sieg in Prag am Dienstag zum 2:0-Endstand.

DEINE MEINUNG

Während Tuchel und sein Team den Fokus auf das Sportliche legen wollen, schlägt der Finanzskandal um Manchester City im Mutterland des Fußballs weiter hohe Wellen. Am Freitag erklärte zunächst auch der englische Verband FA, den Fall prüfen zu wollen. Derweil legte City wie erwartet Berufung gegen den Schuldspruch ein.

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