Spanien baut gigantische Serie aus

Spanien lässt über weite Strecken nichts anbrennen, wackelt gegen Tschechien dann aber in der Schlussphase.

Erst gezaubert, dann gezittert: Auch dank seines Jungstars Lamine Yamal hat Spanien seinen Erfolgslauf fortgeführt. In Oviedo setzte sich der Weltmeister nach einer lange dominanten Vorstellung sowie einigen Wacklern in der Schlussphase mit 3:1 (2:0) gegen Tschechien durch und baute seine makellose Bilanz in der Nations League mit dem dritten Sieg in Gruppe A3 aus.

Nach den überzeugenden Siegen in England (3:2) und gegen Kroatien (4:1) lieferte Spanien zunächst wieder eine Show, das Team ist seit 41 Spielen unbesiegt. Yamal sorgte früh für das erste Highlight, als er mit einem traumhaften Schlenzer traf (6.). Es folgte ein Spiel auf ein Tor: Spanien erspielte sich Chance um Chance, ehe Kapitän Rodri aus dem Rückraum mit der Innenseite erhöhte (35.). Yamal blieb zur Pause draußen.

Tschechiens Krejci fliegt vom Platz

Aus dem Nichts sorgte Jiri Slama für Spannung (69.). Und beinahe hätte Torhüter David Raya den Tschechen den Ausgleich geschenkt, nach einem verunglückten Pass des Schlussmanns war der Abschluss von Ondrej Lingr (72.) zu harmlos. Der Treffer zum 2:2 von Ryan Naderi (79.) zählte aufgrund eines Foulspiels nicht. Tschechiens Kapitän Ladislav Krejci sah wenig später die Gelb-Rote Karte (85.), Mikel Merino entschied das Spiel (89.).

Verzichten musste Trainer Luis de la Fuente am Samstagabend auf Fabian Ruiz. Der Profi von Paris Saint-Germain war vor der Partie abgereist, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. Ob er am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) in Split für das Nations-League-Rückspiel gegen Kroatien wieder zur Verfügung stehen wird, blieb zunächst offen.