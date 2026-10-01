Nations League: Williams reist aus Spanien-Trainingslager ab

Der Flügelspieler zieht sich eine Verletzung zu und fehlt dem Weltmeister vorerst.

Fußball-Weltmeister Spanien muss in den kommenden Nations-League-Spielen auf Flügelspieler Nico Williams verzichten. Wie der spanische Verband RFEF am Donnerstag mitteilte, reiste der 24-Jährige verletzungsbedingt von der Nationalmannschaft ab und wird damit die Partien gegen Tschechien am Samstag (20.45 Uhr) und in Kroatien am Dienstag (20.45 Uhr) verpassen.

Im Heimspiel gegen Kroatien habe sich Williams, der für den 4:1-Endstand gesorgt hatte, am Dienstag eine Verletzung zugezogen. Der Welt- und Europameister habe im Anschluss „über Beschwerden im linken Oberschenkel“ geklagt, teilte der Verband mit. Am Donnerstag hatte Williams nicht am Training teilgenommen. Nach medizinischen Untersuchungen sei beschlossen worden, „dass er das aktuelle Nationalmannschafts-Trainingslager verlassen und seinen Genesungsprozess fortsetzen“ werde, hieß es weiter. Ein Ersatzspieler wird nicht in den Kader berufen.

Spanien steht nach Siegen in England (3:2) und gegen Kroatien mit der maximalen Punkteausbeute an der Spitze der Gruppe A3.