„Wirtz kaum zu stoppen“: Pressestimmen zum 2:0 gegen Serbien

Florian Wirtz bekommt beim ersten Sieg für Bundestrainer Jürgen Klopp ein Sonderlob von der internationalen Presse.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Donnerstag in München gegen Serbien den ersten Sieg unter Bundestrainer Jürgen Klopp gefeiert. Wie reagieren die internationalen Medien auf das 2:0? Ein Überblick.

ENGLAND

The Guardian: „Jürgen Klopp hat seinen ersten Sieg als Bundestrainer eingefahren. Es war ein souveräner Erfolg, bei dem Wirtz phasenweise kaum zu stoppen war.“

The Times: „Umarmung für Florian Wirtz, dessen Tor Jürgen Klopps ersten Sieg als Deutschland-Trainer besiegelt.“

SPANIEN

AS: „Ein sehr ernsthaftes und sehr offensives Spiel Deutschlands, das Serbien keine Chance ließ.“

Mundo Deportivo: „Diesmal ließ die deutsche Nationalmannschaft in der Allianz Arena nichts anbrennen, wo sie deutlich überlegen war und ein blasses Serbien souverän mit 2:0 besiegte – dank eines Treffers von Bischof in der ersten Halbzeit und eines großartigen Wirtz, dem besten Spieler des Spiels, nach der Pause.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Erster Sieg für Klopp – erster Erfolg für das neue Deutschland: Ein 2:0 gegen Serbien dank der Treffer von Bischof und Wirtz in der Allianz Arena.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Vor dem dritten Spiel der Nations League gegen Serbien (2:0) am Donnerstagabend gab es etwas Druck und viele Fragen rund um diese deutsche Mannschaft der neuen Generation. Sie hat zwar nicht alle Zweifel auf einen Schlag ausgeräumt, aber endlich den ersten Sieg in der Ära Jürgen Klopp eingefahren, der diesen Sommer als Nachfolger von Julian Nagelsmann zum Nationaltrainer ernannt wurde.“

DEINE MEINUNG

SERBIEN

Sportski zurnal: „Eine weitere Niederlage für die Adler, die fünfte in Folge! Die deutschen Spieler hatten von Beginn des Spiels an die Initiative. Deutschland vergab noch einige Chancen und hätte einen noch überzeugenderen Sieg erringen können.“

SportKlub: „Serbiens nächste Niederlage in der Nations League. Deutschland gewann 2:0 und hätte deutlich überzeugender gewinnen können. Sie hatten fast 30 Torschüsse, während die Adler bis zur 78. Minute kaum einen einzigen abgaben.“