Woltemade unterläuft Mega-Fehlschuss

Nick Woltemade vergibt kurz nach Wiederanpfiff eine XXL-Chance. Der Stürmer kann seinen Fehlschuss selbst nicht glauben.

Nick Woltemade hat mit einer äußerst unglücklichen Aktion für Aufsehen gesorgt. Dem DFB-Stürmer unterlief beim deutschen Sieg gegen Serbien (2:0) ein Fehlschuss, den er selbst nicht fassen konnte.

Der 24-Jährige verpasste in der 59. Minute das 2:0 für Deutschland – und wie! Rechtsverteidiger Philipp Treu hatte das Leder gefühlvoll an den zweiten Pfosten geflankt, wo Woltemade lauerte. Der Stürmer, der derzeit an Juventus Turin ausgeliehen ist, kam an den Ball und schloss mit dem ersten Kontakt ab. Doch anstatt den Ball aus kürzester Distanz über die Linie zu drücken, schoss Woltemade über das Tor.

Nick Woltemade vergibt nur wenige Meter vor dem Tor Nick Woltemade vergibt nur wenige Meter vor dem Tor © Screenshot ZDF

Coole Klopp-Reaktion auf Fehlschuss

Die Zuschauer, ZDF-Kommentator Oliver Schmidt und Woltemade selbst konnten kaum glauben, was gerade passiert war. „Manchmal sind die auf den ersten Blick einfachsten Dinge doch schwieriger, als alle denken“, befand Schmidt. Bundestrainer Jürgen Klopp applaudierte seiner Mannschaft für die erarbeitete Chance und animierte das Publikum, dies auch anzuerkennen.

Woltemade suchte nach seinem Fehlschuss immer wieder den Blick zur Ersatzbank und schüttelte den Kopf. „Der braucht natürlich jedes Erfolgserlebnis nach diesem doch schwierigen halben Jahr in Newcastle“, führte Schmidt aus.

Der 24 Jahre alte Stürmer hatte ein durchwachsenes erstes Jahr bei Newcastle United erlebt und wechselte im Sommer auf Leihbasis zu Juventus Turin. In Italien kam Woltemade bislang in vier Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor in der Europa League.

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