"Danke, Diamant!" - Nationalheld Edin Dzeko bestreitet am Abend gegen Schweden sein Abschiedsspiel in der Nationalmannschaft.

Bosnien und Herzegowina huldigt seinem Nationalhelden: Zu Ehren von Edin Dzeko hat die Hauptstadt Sarajevo das Gebäude über ihrem Wahrzeichen, der Ewigen Flamme, in ein XXL-Trikot des Stürmerstars gehüllt. Auf Dzekos legendärem Trikot mit der Nummer 11 ist zudem „Hvala, Dijamante!“ (Danke, Diamant!) sowie das Datum 02.10.2026 zu lesen.

Am Abend (20.45 Uhr im LIVETICKER) beendet Dzeko seine Nationalmannschaftskarriere nach 19 Jahren mit seinem 152. Länderspiel (bislang 73 Tore) in der Nations League gegen Schweden. Nach dem Spiel in Zenica soll der Stürmer von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 offiziell verabschiedet werden – mit einer Zeremonie und Drohnenshow am Himmel.

Edin Dzekos Trikot in XXL über der Ewigen Flamme in Sarajevo Edin Dzekos Trikot in XXL über der Ewigen Flamme in Sarajevo © picture-alliance/Anadolu/SID/Samir Jordamovic

Dzeko vor emotionalem Abschied

Auch die bosnischen Trikots und Dzekos Kapitänsbinde werden dabei besonders sein. Neben einem eigenen Schriftzug auf der Brust trägt der Rekordtorschütze auf der Kapitänsbinde seine Unterschrift. In der speziellen Trikotbox sind zudem alle Länderspiele und Tore von Dzeko mit Datum gelistet.

„Ich verspüre eine ähnliche Aufregung und denselben Druck wie in meiner Kindheit. Es ist, als stünde ich kurz vor meinen ersten Schritten“, sagte der 40-Jährige im Vorfeld der Begegnung. „Je näher dieser Abschied kommt, desto emotionaler werde ich. Danke für alles, passt gut auf die Jungs auf.“

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