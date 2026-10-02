Edin Dzeko bestreitet sein letztes Länderspiel für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina. Der Nationalheld wird gebührend gefeiert und emotional verabschiedet.

Diese Szenen gingen unter die Haut: Edin Dzeko ist am Freitagabend emotional aus der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas verabschiedet worden.

Im Nations-League-Duell mit Schweden sollte Dzeko noch ein letztes Mal für die Zmajevi (zu Deutsch: die Drachen) auflaufen, ehe er aus der Nationalmannschaft zurücktritt.

Edin Dzeko lief mit seiner Tochter ein Edin Dzeko lief mit seiner Tochter ein © IMAGO/TT

Nations League: Emotionale Momente um Edin Dzeko

Dabei wurde es schon lange vor dem Anpfiff emotional. Die Fans in Zenica stimmten „Edin Dzeko“-Sprechchöre an und feierten den 40-Jährigen gebührend. Der Stürmer vom FC Schalke 04 trug eine seiner Töchter auf dem Arm, als er gemeinsam mit seiner Mannschaft das Feld betrat. Der Stürmer hatte glasige Augen, als die Nationalhymne seines Landes abgespielt wurde.

Die Fans präsentierten zudem eine atemberaubende Choreografie. Ein Banner zeigte Dzeko in drei Phasen seines Lebens: als Kind, als Topspieler in den Zehnerjahren sowie als Profi im Spätherbst seiner Karriere.

Auch in der Hauptstadt Sarajevo wurde Dzeko abgefeiert. Am Wahrzeichen „Ewige Flamme“ – das an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnern soll – wehte ein riesiges Trikot des Nationalhelden.

Das Trikot von Edin Dzeko in der Hauptstadt Sarajevo Das Trikot von Edin Dzeko in der Hauptstadt Sarajevo © IMAGO/Anadolu Agency

Unter der gigantischen Rückennummer 11 stand „Hvala, Dijamante!“ (zu Deutsch: Danke, Diamant!) geschrieben. Darunter war das Datum seines letzten Länderspiels (2. Oktober 2026) abgebildet.

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