Kane winkt England-Rekord

Harry Kane kann bei der anstehenden Länderspielphase zum Engländer mit den meisten Länderspielen werden. Nationaltrainer Thomas Tuchel nominiert überraschend Jobe Bellingham vom BVB.

Angeführt wird das englische Aufgebot für die beiden anstehenden Nations-League-Spiele von Bayern-Star Harry Kane, der vor einer besonderen Bestmarke steht. Aktuell ist der Stürmer mit 125 Länderspieleinsätzen noch gleichauf mit dem einstigen Torwart Peter Shilton und dürfte schon im November alleiniger Rekordhalter werden.

„Es sind unglaubliche Leistungen, die er vollbringt“, sagte Tuchel über Kane: „Er gewinnt verdient den Ballon d’Or und in seinem nächsten Länderspiel für England wird er Rekordspieler mit 126 Einsätzen. Das beweist seine professionelle Einstellung und seine Haltung.“

Harry Kane könnte zu Englands Rekordnationalspieler aufsteigen Harry Kane könnte zu Englands Rekordnationalspieler aufsteigen © IMAGO/APL

Tuchel überrascht mit Jobe Bellingham

Erstmals dabei ist neben Fulhams Josh King auch Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jobe Bellingham. Der 21-Jährige ist damit wie sein Bruder Jude von Real Madrid eine Option auf Einsätze gegen Kroatien in Wembley am 12. November und bei Weltmeister Spanien am 15. November in Madrid.

„Er hat seinen Weg und seinen Rhythmus in Dortmund gefunden“, sagte Tuchel: „Er verdient es, sich zeigen zu dürfen und wir freuen uns auf ihn. Es ist eine tolle Story, dass beide Brüder nominiert sind.“

Erneut nicht dabei ist Chelsea-Star Cole Palmer, was in England durchaus für Diskussionen sorgt. Die Three Lions stehen aktuell auf Rang zwei ihrer Nations-League-Gruppe hinter Spanien und wollen die Iberer noch überholen. „Wir wollen ein Finale in Spanien haben“, sagte Tuchel.