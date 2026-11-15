Kane trifft: England beendet Spaniens Rekordserie

Spaniens Serie von 43 Spielen ohne Niederlage reißt gegen England. Für das Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel ist einmal mehr Harry Kane erfolgreich.

Angeführt von Harry Kane hat England die beeindruckende Serie Spaniens beendet und dem Weltmeister die erste Niederlage nach 43 Spielen zugefügt. In Madrid gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel mit 3:2 (1:0) und qualifizierte sich als Gruppenerster fürs Viertelfinale der Nations League.

Superstar Kane verwandelte einen Foulelfmeter (45.), später erhöhten Ezri Konsa (53.) und Ben White (57.). Nach einer Roten Karte gegen Elliot Anderson (63.) verwandelte Mikel Oyarzabal (65.) den fälligen Foulelfmeter. Nico Williams (75.) traf ebenfalls.

Harry Kane führte England gegen Spanien zum Sieg Harry Kane führte England gegen Spanien zum Sieg © IMAGO/NurPhoto

Spanien hatte nach regulärer Spielzeit zuletzt im März 2024 gegen Kolumbien (0:1) verloren. Die Niederlage im Finale der Nations League 2025 gegen Portugal gab es im Elfmeterschießen – offiziell wird dieses Spiel als Unentschieden gewertet.

Bereits beim turbulenten Hinspiel in London hatte England den Spaniern alles abverlangt, dort jedoch eine Führung verspielt. Kane vergab damals beim Spielstand von 2:1 einen Elfmeter, am Ende holten die Spanier noch ein 3:2.

Kane verwandelt souverän vom Punkt

Beim Wiedersehen war England von Beginn an die aktivere Mannschaft, ging aber erst kurz vor der Pause in Führung. Nach einem starken Pass von Anderson wurde Kane im Strafraum von Pau Cubarsi gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Bayern-Star souverän.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente brachte nach der Pause gleich drei neue Spieler, um mehr Kontrolle zu erlangen. Doch England blieb hartnäckig und eiskalt vor dem Tor.

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Konsa kam nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball, Spaniens Defensive wirkte dabei orientierungslos. Dann legten Kane und Jude Bellingham White den nächsten Treffer auf.

Als Anderson vom Platz musste, kam bei den Spaniern nochmals Hoffnung auf. Tuchels Team brachte den Sieg aber dank des starken Torhüters James Trafford über die Zeit.

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