Nations League heute: Spanien – England live im TV, Stream und Ticker

"Harry würde es vielleicht nie zugeben, aber ..."

In der Nations League kommt es zum Gipfeltreffen zweier Schwergewichte. Weltmeister Spanien empfängt England, das vor dem Gruppenfinale noch Chancen auf Platz eins besitzt.

Showdown in der Nations League! Am Sonntagabend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) treffen in Madrid mit Spanien und England zwei der größten Fußball-Nationen Europas aufeinander. Die Ausgangslage ist klar: Beide Teams haben das Viertelfinale bereits erreicht, im direkten Duell geht es nun um den Gruppensieg in Liga A.

Spanien führt die Gruppe vor dem letzten Spieltag an und benötigt lediglich einen Punkt, um den ersten Platz zu verteidigen. England muss dagegen gewinnen, um noch vorbeizuziehen. Das Hinspiel entschieden die Spanier Ende September mit 3:2 in Wembley für sich.

Spanien und England kämpfen um den Gruppensieg Spanien und England kämpfen um den Gruppensieg © IMAGO/Pressinphoto

Nations League: So können Sie Spanien – England live verfolgen

Nations League: Spanien in bestechender Form

Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente präsentiert sich bislang in bestechender Form. Der Weltmeister gewann alle fünf bisherigen Nations-League-Partien und ließ zuletzt beim 2:0 gegen Tschechien nichts anbrennen.

Auch das Team von Thomas Tuchel reist mit breiter Brust nach Spanien. Die Three Lions feierten am Donnerstag ein 2:1 gegen Kroatien. Stars wie Ballon-d’Or-Sieger und Rekordnationalspieler Harry Kane, Jude Bellingham und Morgan Rogers sollen nun auch in Madrid den Unterschied machen.

Sieg in Spanien? Tuchel ist „bereit“

Tuchel peilt jedenfalls mit der englischen Mannschaft einen großen Sieg beim Weltmeister an – und will damit auch Spaniens Rekordserie beenden. 43 Spiele in Folge sind die Spanier ungeschlagen, die Three Lions können dem Favoriten die erste Niederlage seit gut zweieinhalb Jahren zufügen.

„Ich glaube, wir sind so weit, und ich glaube, wir sind bereit, am Sonntag zu gewinnen“, sagte Tuchel. Spanien sei „eine Mannschaft, die verlernt hat zu verlieren. Es braucht also eine Top-Leistung. Wenn wir diese abrufen können, gibt uns das einen großen Schub.“ Es gehe darum, „Grenzen zu verschieben und den Beweis zu erbringen, dass unser Konzept funktioniert.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)