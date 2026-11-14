Die Niederlande spielen sich gegen Griechenland in einen Rausch - und fiebern dem Duell in Berlin entgegen.

Nach dem „Monstersieg“ von Amsterdam fühlt sich die niederländische Nationalmannschaft bereit für das Duell mit dem Erzrivalen Deutschland. „Heute“, betonte Ersatzkapitän Frenkie de Jong nach dem furiosen 7:0 (5:0) gegen Griechenland, „hat es einfach klick gemacht.“ Und während Bondscoach Xavi noch ganz bescheiden blieb („Es war nur ein Spiel“), verfielen die niederländischen Medien vor dem Nations-League-Prestigeduell am Montag in Berlin in Euphorie.

Die Rundfunkanstalt NOS schrieb von einer „Oranje-Show“, schwärmte über das „Spektakel in der Johan-Cruyff-Arena“ und titelte: „Monstersieg“.

Die Zeitung AD bezeichnete den Auftritt der Elftal in der ersten Halbzeit als „eine wahre Augenweide“, De Telegraaf stellte vor allem Xavis „genialen Schachzug“ heraus, de Jong und den Dortmunder Joey Veerman als spielstarkes Duo im Mittelfeld aufzubieten. Dazu glänzte Tijjani Reijnders mit einem Hattrick vor der Pause.

Frenkie de Jong und Joey Veerman bildeten ein starkes Duo in der Oranje-Zentrale Frenkie de Jong und Joey Veerman bildeten ein starkes Duo in der Oranje-Zentrale © IMAGO/BSR Agency

Gegen Deutschland wird’s „ein völlig anderes Spiel“

„Die erste Halbzeit war fantastisch, deshalb muss ich den Spielern gratulieren“, sagte der niederländische Coach, der auch nach fünf Spielen noch ungeschlagen ist: „Das ist der richtige Weg.“ Es werde gegen Deutschland allerdings „schwierig sein, dieses Niveau noch einmal zu erreichen. Es wird ein völlig anderes Spiel.“ Gegen überforderte Griechen machte sich das Fehlen von Kapitän Virgil van Dijk nicht bemerkbar, der Profi des FC Liverpool wird Xavi auch am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht zur Verfügung stehen.

Die Niederländer führen die Gruppe A2 mit elf Punkten an und liegen vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor Griechenland und Deutschland. Durch den hohen Sieg ist Oranje so gut wie sicher für das Viertelfinale qualifiziert. Die DFB-Elf hat das Ticket für die Runde mit einem Sieg zum Abschluss in Berlin ebenfalls in der eigenen Hand.