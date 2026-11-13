Seit gut zweieinhalb Jahren hat der Weltmeister in der regulären Spielzeit nicht mehr verloren. Am Sonntag hat England seine Chance.

Trainer Thomas Tuchel peilt mit Englands Fußball-Nationalmannschaft einen großen Sieg beim Weltmeister an – und will damit auch Spaniens Rekordserie beenden. 43 Spiele in Folge sind die Spanier ungeschlagen, die Three Lions können dem Favoriten am Sonntag (20.45 Uhr) in Madrid die erste Niederlage seit gut zweieinhalb Jahren zufügen.

„Ich glaube, wir sind so weit, und ich glaube, wir sind bereit, am Sonntag zu gewinnen“, sagte Tuchel. Spanien sei „eine Mannschaft, die verlernt hat zu verlieren, es braucht also eine Top-Leistung. Wenn wir diese abrufen können, gibt uns das einen großen Schub.“ Es gehe darum, „Grenzen zu verschieben und den Beweis zu erbringen, dass unser Konzept funktioniert.“

Schon durch den Sieg gegen Kroatien am vergangenen Donnerstag (2:1) hatte England sich vorzeitig für das Viertelfinale der Nations League qualifiziert. Am Sonntag geht es gegen den Tabellenführer nun um den Gruppensieg.

Spanien hatte nach regulärer Spielzeit zuletzt im März 2024 gegen Kolumbien (0:1) verloren. Das Finale der Nations League im Juni 2025 gegen Portugal verlor Spanien zwar im Elfmeterschießen, in der Statistik wird diese Begegnung aber als Unentschieden gewertet. Den Rekord für die längste Serie ohne Niederlage hält Spanien seit dem vergangenen Sommer, während der WM knackte der spätere Weltmeister die vorherige Bestmarke Italiens (37 Spiele).