Die Niederlande zeigt in der Nations League gegen Griechenland eine Galavorstellung. Ein Star ragt heraus. Das hat auch Folgen für das DFB-Team.

Tijjani Reijnders hat den Niederlanden im Nations-League-Spiel gegen Griechenland mit einem lupenreinen Hattrick auf die Siegerstraße verholfen – und damit ist auch die Ausgangslage für das DFB-Team vor dem letzten Gruppenspiel und dem direkten Aufeinandertreffen mit Oranje klar.

Mit 7:0 demontierten die Niederlande Griechenland. Schon zur Halbzeit führte Oranje mit 5:0 (!). Crysencio Summerville eröffnete den Torreigen (6.). Die nächsten drei Treffer erzielte allesamt Reijnders (12., 18., 33.). Jurrien Timber besorgte den Pausenstand und legte nach dem Seitenwechsel mit seinem Doppelpack noch nach (40., 59.). Ex-BVB-Profi Donyell Malen überzeugte mit zwei Torvorlagen und durfte sich mit dem 7:0 schließlich auch noch selbst in die lange Torschützenliste eintragen (61.).

Tijjani Reijnders erzielte einen lupenreinen Hattrick in nur 22 (!) Minuten Tijjani Reijnders erzielte einen lupenreinen Hattrick in nur 22 (!) Minuten © IMAGO/ANP

Nations League: Die Ausgangslage für Deutschland

Das zum Siegen verdammte DFB-Team machte im Parallelspiel in Serbien seine Hausaufgaben und gewann mit 3:1. Deutschland ging durch ein Eigentor von Srdan Babic in Front (3.). Florian Wirtz erhöhte auf 2:0 (14.). Debütant Brajan Gruda legte das 3:0 nach (50.), Babic stellte mit dem 1:3 zumindest noch den Anschluss her (56.).

Durch diese Siege steht nun auch das Ausgangsszenario für den finalen Gruppenspieltag fest: Mit einem Sieg gegen Oranje wären Klopp & Co. sicher weiter.

Das abschließende Gruppenspiel gegen den Erzrivalen findet am 16. November im Berliner Olympiastadion statt.

>>> Hier geht es zur Live-Tabelle <<<

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach



