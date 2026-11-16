Nations League: Diese Teams stehen bereits im Viertelfinale

Die Gruppenphase der Nations League neigt sich dem Ende zu. Hier finden Sie die Übersicht der Nationen, die bereits für das Viertelfinale qualifiziert sind und wer noch um ein Ticket kämpfen muss.

Die jeweils ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe aus Liga A ziehen in der Nations League in das Viertelfinale ein. Am letzten Spieltag wird es noch einmal spannend: Drei der acht Viertelfinalplätze sind noch zu vergeben.

Bereits qualifiziert sind Frankreich und Belgien (Gruppe A1) sowie England und Spanien (Gruppe A3). Sie haben sich jeweils die ersten beiden Plätze ihrer Gruppe gesichert. In Gruppe A4 ist Portugal bereits sicher qualifiziert, Dänemark und Norwegen kämpfen noch um den zweiten Platz.

Harry Kane gewinnt mit England gegen Spanien Harry Kane gewinnt mit England gegen Spanien © IMAGO/Mark Pain

So kommt die DFB-Elf weiter

In der Gruppe A2 spielen die Niederlande, Griechenland und Deutschland um die Plätze eins und zwei. Dabei trifft Deutschland am Montag auf die Niederlande (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), während Griechenland im Parallelspiel gegen Serbien antritt.

Bei einem deutschen Sieg ist der Viertelfinal-Einzug fix. Verliert Deutschland gegen die Niederlande, ist das Viertelfinale außer Reichweite. Trennen sich Deutschland und die Niederlande unentschieden, muss Griechenland im Parallelspiel verlieren, dass die DFB-Elf weiterkommt. Spielen Griechenland und Deutschland unentschieden, würde Griechenland dank des gewonnenen direkten Vergleichs ins Viertelfinale einziehen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach