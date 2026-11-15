Hitzige Szene: Bellingham knöpft sich Cucurella vor

Marc Cucurella geht nach einem vermeintlichen Foul zu Boden. Das passt Jude Bellingham offenbar so gar nicht - die Ansage folgt prompt.

Was war das denn? Beim Nations-League-Spiel zwischen Spanien und England (2:3) sind Jude Bellingham und Marc Cucurella kurzzeitig aneinandergeraten.

In der ersten Halbzeit war der spanische Linksverteidiger in der englischen Hälfte von Elliot Anderson am Sprunggelenk getroffen worden und ging zu Boden – das Spiel lief weiter, Harry Kane bekam den Ball und wurde im Strafraum gefoult, es gab Elfmeter. Cucurella lag jedoch noch immer mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden.

Bellingham beugt sich über Cucurella Bellingham beugt sich über Cucurella © IMAGO/Focus Images

Kuriose Szene um Bellingham und Cucurella

Davon hielt Bellingham offenbar nicht allzu viel: Der 23-Jährige stürmte auf den am Boden liegenden Spanier zu und beugte sich zu ihm hinab, um ihm ein paar Worte mitzugeben. Was genau er Cucurella mit auf den Weg gab, war nur zu erahnen. Besonders nett dürfte es der Gestik nach zu urteilen aber nicht gewesen sein.

Doch Bellingham blieb nicht nur beim Verbalen. Er versuchte sogar, Cucurella vom Boden aufzuheben, was ihm aber nicht gelang. Der Spanier schaute kurz zu Bellingham hoch, wälzte sich dann aber weiter über den Rasen. Mikel Oyarzabal und Lamine Yamal kamen ihrem Teamkollegen zur Hilfe, Bellingham schlich sich davon.

Besonders pikant: Die beiden Streithähne sind Teamkollegen bei Real Madrid – Cucurella war im Sommer vom FC Chelsea zu den Königlichen gewechselt. Nachdem Kane den fälligen Strafstoß zum 1:0 verwandelt hatte, konnte Cucurella weiterspielen – allzu schlimm schien der Treffer von Anderson also nicht gewesen zu sein.

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Am Ende verlor der amtierende Weltmeister die packende Partie mit 2:3 (0:1) und erlitt so die erste Niederlage in regulärer Spielzeit seit März 2024. Beide Teams stehen im Viertelfinale der Nations League, England durch den Sieg in Madrid jedoch als Gruppenerster.

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