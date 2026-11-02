Rückkehrer Baumgartner: Rangnick nominiert zwölf Bundesligisten

"Rangnick hat mit diesem ganzen Land etwas gemacht!"

Christoph Baumgartner kehrt für die kommenden Nations-League-Partien ins österreichische Nationalteam zurück. ÖFB-Kapitän David Alaba fehlt dagegen verletzt.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick setzt zum Ende der Gruppenphase in der Nations League auf zwölf Profis aus der Fußball-Bundesliga. Für die abschließenden Gruppenspiele gegen Irland und Israel berief der 68-Jährige unter anderem Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald (beide RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern München) und Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) in sein Aufgebot. Erstmals dabei ist der erst 17 Jahre alte Luca Weinhandl von Sturm Graz.

Besonders für Baumgartner ist die Nominierung ein wichtiger Schritt: Der Leipziger kehrt nach seinem verletzungsbedingten WM-Ausfall erstmals ins Nationalteam zurück. Zuletzt brillierte der 27-Jährige bei RB in mehreren Kurzeinsätzen.

Christoph Baumgartner steht nach überstandener Verletzung wieder im Österreich-Kader Christoph Baumgartner steht nach überstandener Verletzung wieder im Österreich-Kader © IMAGO/GEPA pictures

David Alaba und Paul Wanner fehlen verletzt

Nicht dabei ist indes ÖFB-Kapitän David Alaba, der ebenso wie das Offensivduo Paul Wanner und Patrick Wimmer verletzungsbedingt fehlt.

Zum Kader gehören außerdem Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene und Stefan Posch (beide FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Alexander Schlager und Marco Grüll (beide Werder Bremen), Junior Adamu (Schalke 04) sowie Michael Gregoritsch (FC Augsburg).

Österreich führt die Gruppe B3 nach vier Spielen mit acht Punkten vor dem Kosovo und Irland (je fünf) an. Mit einem Heimsieg gegen Irland am 14. November in Linz kann die ÖFB-Auswahl den Gruppensieg und den Aufstieg in die höchste Nations-League-Division perfekt machen. Zum Abschluss geht es am 17. November im ungarischen Debrecen gegen Israel.

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