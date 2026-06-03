Österreich: Baumgartner erfolgreich operiert

SID 03.06.2026 • 20:03 Uhr Christoph Baumgartner werde "zeitnah mit der Reha beginnen", teilte sein Klub RB Leipzig am Mittwoch mit.

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Christoph Baumgartner ist wegen seiner Muskelverletzung, die ihn die Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) gekostet hat, erfolgreich operiert worden. Dies teilte Baumgartners Klub RB Leipzig am Mittwoch mit. Der Offensivspieler werde „zeitnah mit der Reha beginnen und diese während der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 größtenteils in Leipzig fortführen“.

Baumgartner hatte die Verletzung beim Aufwärmen vor Österreichs WM-Test gegen Tunesien (1:0) erlitten. „Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Das ist für mich der schwerste Tag meiner Karriere – und es wird sicher etwas dauern, bis ich diese Niederlage verarbeitet habe“, hatte Baumgart nach Bekanntwerden der Diagnose und vor der Operation bei Instagram geschrieben.