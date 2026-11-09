Der Kapitän der Elftal, Virgil van Dijk, fällt für die anstehenden Nations-League-Spiele aus.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft muss bei den anstehenden Nations-League-Partien auf ihren Kapitän Virgil van Dijk verzichten. Dies bestätigte der niederländische Fußballverband (KNVB) am Montag.

Damit fehlt van Dijk auch beim Duell mit Deutschland am 16. November in Berlin. Bereits am kommenden Freitag trifft die Elftal in Amsterdam auf Griechenland.

Van Dijk war am Wochenende beim 3:1-Sieg seines FC Liverpool in der Premier League bei Crystal Palace noch über die gesamte Spielzeit im Einsatz gewesen.

Für die anstehenden Länderspiele sei er nun allerdings nicht fit, schrieb der KNVB. Laut der Verbandsmitteilung wird zudem Stürmer Brian Brobbey für beide Partien ausfallen.