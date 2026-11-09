Jungstar Lamine Yamal soll bis zum Topspiel gegen England aber wieder fit werden.

Fußball-Weltmeister Spanien muss im Nations-League-Spiel in Tschechien auf Jungstar Lamine Yamal verzichten. Der 19-Jährige klagte nach dem Sieg des FC Barcelona am Sonntagabend im Topspiel bei Atlético Madrid (2:1) über Beschwerden im rechten Knie.

Er steht nach Angaben des Verbandes RFEF für die Partie in Prag ebenso nicht zur Verfügung wie Stürmer Mikel Oyarzabal, den die Nachwirkungen einer Grippe plagen.

Beide Spieler werden aber in den kommenden Tagen im spanischen Trainingscamp erwartet und könnten im Topspiel gegen England am Sonntag in Madrid auflaufen. Spanien führt die Tabelle der Gruppe A3 nach vier Siegen aus vier Spielen an und hat die Viertelfinal-Qualifikation in der Nationenliga bereits sicher.