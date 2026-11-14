Die griechische Nationalmannschaft erlebt in den Niederlanden ein Debakel historischen Ausmaßes. Nach dem 0:7 gegen Oranje fallen die Reaktionen in der Heimat vernichtend aus und reichen von „Albtraum“ bis zur „schwärzesten Nacht“ des Landesfußballs.

Die 0:7-Niederlage der griechischen Nationalmannschaft in den Niederlanden in der Nations League hat in der Heimat für heftige Reaktionen gesorgt. Die Medien sprechen nach der höchsten Pleite der jüngeren Vergangenheit von einer historischen Blamage und einem Abend, der den Fans noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Besonders deutlich wurde das Sportportal Gazzetta.gr und schrieb von der „schwärzesten Nacht“ des griechischen Fußballs seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Nationalmannschaft sei in Amsterdam „gedemütigt und auseinandergenommen“ worden. Novasports sprach von einem „perfekten Gespenst“, denn die Mannschaft sei „gar nicht erst auf den Platz gekommen“.

Lazaros Rota ist nach der Klatsche in den Niederlanden völlig bedient Lazaros Rota ist nach der Klatsche in den Niederlanden völlig bedient © IMAGO/MB Media Solutions

Auch andere Medien fanden drastische Worte. Das Nachrichtenportal Alfavita bezeichnete das Spiel als „Albtraum ohne Ende und ohnegleichen“. SDNA sprach von einem „Spiel der Schande“ und wertete die Vorstellung als einen der schlimmsten Auftritte in der Geschichte der Nationalelf.

Die Kritik beschränkte sich dabei nicht nur auf das Ergebnis. Angeprangert wurde auch der Auftritt der Mannschaft insgesamt und beschrieben die Leistung als historischen Zusammenbruch. Trainer Ivan Jovanović stellte sich nach dem Spiel der Kritik. Der Nationalcoach machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung und räumte ein, dass seine Mannschaft dem Druck früh nicht standhalten konnte.

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„Wir haben viele Menschen enttäuscht“

„Es gibt eine sehr große Enttäuschung. Wir haben viele Menschen enttäuscht. Diejenigen, die hier waren, und diejenigen, die uns vor dem Fernseher verfolgt haben“, sagte Jovanović. Vor allem die Anfangsphase habe seinem Team nachhaltig geschadet. „Das 0:3 in den ersten 20 Minuten war ein kleiner Schock, von dem wir uns während des Spiels nicht mehr erholen konnten“, erklärte der 64-Jährige.

Nach dem 0:5-Halbzeitstand war die Partie längst entschieden. Die Niederlande legten nach der Pause noch zwei Treffer nach und fügten Griechenland damit eine der schwersten Niederlagen seiner Fußball-Geschichte zu. Höhere Pleiten gab es zuletzt in der WM-Qualifikation 1938 gegen Ungarn (1:11) sowie bei den Olympischen Spielen 1920 gegen Schweden (0:9).

Trotz des gebrauchten Abends lebt die Hoffnung auf den Einzug ins Viertelfinale weiterhin. Voraussetzung ist, dass sich Griechenland am Montag gegen Serbien durchsetzt, während Deutschland nicht die Niederlande schlägt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.