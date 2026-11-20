Das Abschneiden in der Nations League hat auch einen Einfluss auf den Weg zur EM.

Die Torgala gegen die Niederlande hat Bundestrainer Jürgen Klopp und der deutschen Nationalmannschaft auf den letzten Drücker den Gruppensieg beschert. Das Abschneiden ist aber nicht nur für die K.o.-Phase der Nations League, die am Freitag ab 12 Uhr ausgelost wird, von Bedeutung. Auch für den Weg zur EM ist die Platzierung relevant.

Als eine der zwölf besten Mannschaften der Nations League ist Deutschland bei der Auslosung der EM-Qualifikation (6. Dezember) in Topf eins und damit einer der zwölf Gruppenköpfe.

Jürgen Klopp steht mit Deutschland im Nations-League-Viertelfinale Jürgen Klopp steht mit Deutschland im Nations-League-Viertelfinale © IMAGO/Sven Simon

Deutschland hat für EM-Quali eine zweite Chance

Darüber hinaus ist der Gruppensieg in der Nations League noch eine Art Sicherheitsnetz. Sollte die direkte Qualifikation für die EM 2028 in Großbritannien und Irland in der jeweiligen Qualifikationsgruppe nicht gelingen, ermöglicht ein erfolgreiches Abschneiden in der Nations League eine zweite Chance. Jeder Nations-League-Gruppensieger hat nämlich noch das Playoff-Ticket in der Hinterhand.

Da sich das DFB-Team für das Viertelfinale der Nations League im März qualifiziert hat, landet die Mannschaft in der EM-Qualifikation in einer Vierergruppe. Das liegt daran, dass die EM-Quali auch schon im März beginnt – parallel zur Endrunde der Nations League. Daher rollt im Rahmen der EM-Quali in dem Zeitraum nur in den Fünfergruppen der Ball.

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