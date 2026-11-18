Die Norweger beenden ihr verrücktes Fußballjahr mit einem Last-Minute-Thriller. Erling Haaland steht einmal mehr im Mittelpunkt. Während die norwegische Presse ausflippt, herrscht in Dänemark Fassungslosigkeit.

Erling Haaland, wer sonst? Nach seinem Last-Minute-Siegtreffer riss sich der Anführer der Wikinger sein Trikot vom Körper und ließ sich von den etwa 2000 mitgereisten norwegischen Fans feiern. „Das ist eines der verrücktesten Fußballjahre, die ich je erlebt habe. Es macht Spaß, Norweger zu sein“, jubelte Haaland nach dem fulminanten 3:2 (1:2)-Sieg in Kopenhagen gegen Dänemark.

Norwegen löste damit auf den allerletzten Drücker doch noch das Viertelfinal-Ticket in der Nations League – und ist bei der Auslosung am Freitag (12.00 Uhr) im Schweizer Nyon ein möglicher Gegner für das DFB-Team in der Runde der letzten acht, die im März ausgespielt wird.

Norwegens Presse flippt aus

„Norwegen war tot und begraben. Doch dann übernahmen die Stars in diesem Thriller die Verantwortung. Willkommen zurück im Leben!“, schrieb Aftenposten. „Wir sind die Besten in den nordischen Ländern“, titelte Dagbladet nach dem ersten norwegischen Sieg auf dänischem Boden seit 28 Jahren.

Auch Verdens Gang schwärmte von dem Abend: „Vom norwegischen Albtraum zum ausgelassenen Jubel in Kopenhagen mit Bierduschen. Danach ging es ans Rudern. Die norwegischen Spieler setzten sich ins Gras und feierten gemeinsam mit den Fans, die den Weg über den Skagerrak auf sich genommen hatten.“

Trauer, Schmerz und Selbstkritik in Dänemark

In Dänemark herrschte wiederum Fassungslosigkeit. „Dänemark unterliegt Norwegen in einem wilden Drama, das in letzter Minute durch Erling Haaland entschieden wird. Damit belegt Dänemark den dritten Platz und muss um das Überleben in der A-Gruppe kämpfen“, schrieb TV2.

Zudem titelte DR: „Der dänische Traum wurde zum Albtraum.“ Auch die Spieler waren untröstlich. Keeper Mads Hermansen sagte bezogen auf seinen großen Fehler vor dem 1:2 der Norweger bei TV2: Das ist eine der schlimmen Niederlagen. Das trifft mich tief im Herz.“

DEINE MEINUNG

Nationaltrainer Brian Riemer kritisierte: „Es ist klar, dass ein Gegentor in der letzten Minute der Nachspielzeit auf jeden Fall extrem schmerzhaft ist. Aber ich habe ihnen auch gesagt, dass ich finde, dass wir uns das heute selbst zuzuschreiben haben. Vor allem die zweite Halbzeit lag meiner Meinung nach weit unter unserem Niveau. Wenn nicht mehr Spieler ihre Form finden und den festgelegten Spielplan umsetzen, dann bekommt man das, was man verdient.“

Haaland mit zwei Toren „zufrieden“

Haaland erzielte seine Treffer 67 und 68 (37./90.+6, Handelfmeter) im 61. Länderspiel. „Es war einfach fantastisch und hat riesigen Spaß gemacht. Ich hätte heute einen Hattrick erzielen müssen, aber mit zwei Toren bin ich auch zufrieden – das ist völlig in Ordnung“, sagte er bei TV2.

Kapitän Martin Ödegaard, der den zwischenzeitlich Ausgleich besorgte (83.) und beim anschließenden Rudern („Ruhh!“) den Takt vorgab, war nach einem turbulenten Jahr samt WM-Viertelfinale einfach nur stolz.

„Es war großartig, das Jahr so abzuschließen. Es war ein fantastisches Jahr. Man könnte sagen, das beste Jahr der Nationalmannschaft aller Zeiten“, sagte der Spielmacher: „Wir wollten heute einen guten Abschluss feiern, und das haben wir geschafft – und die Art und Weise ist sogar noch besser.“