Wie Deutschland in der Nations League noch absteigen könnte

Deutschland kann auch nach dem Sieg in Belgrad noch in Liga B absteigen. SPORT1 erklärt, welche Konstellationen dafür eintreffen müssten.

Vor dem finalen Spieltag in der Nations League kann die Reise der deutschen A-Nationalmannschaft noch in alle Richtungen gehen. Das Heimspiel in Berlin gegen die Niederlande (Montag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) ist das von Bundestrainer Jürgen Klopp erhoffte Endspiel um das Weiterkommen, gleichzeitig könnte Deutschland mit einer Niederlage sogar noch in Liga B absteigen.

Klar ist: Mit einem Sieg steht Deutschland im Nations-League-Viertelfinale. Gewinnt die DFB-Auswahl gegen Oranje und Griechenland parallel nicht gegen Serbien, würde Deutschland sogar noch als Gruppensieger die nächste Runde einziehen. Sollte die Klopp-Elf allerdings verlieren, müsste das Team seine Blicke nach Kopenhagen richten.

Jürgen Klopp kann mit Deutschland theoretisch noch in Liga B absteigen Jürgen Klopp kann mit Deutschland theoretisch noch in Liga B absteigen © IMAGO/Kirchner-Media

Deutschland könnte in Abstiegs-Relegationsspiele rutschen

Aber der Reihe nach: Zwei Nationen werden definitiv in der nächsten Ausgabe dieses UEFA-Wettbewerbs als Absteiger in Liga B antreten. Das werden die beiden schlechtesten Viertplatzierten sein. Weitere Mannschaften aus Liga A könnten dazukommen. Ermittelt werden die weiteren Absteiger in Relegationsspielen, in denen die beiden besten Viertplatzierten der Liga A und die beiden schlechtesten Drittplatzierten der Liga A gegen die vier Gruppenzweiten aus Liga B antreten werden. Die Gruppensieger aus Liga B steigen direkt auf.

Kroatien oder Tschechien aus Gruppe A3 werden definitiv zu den beiden schlechtesten Drittplatzierten gehören. Und auch Deutschland kann noch einer der beiden schwächsten Gruppendritten werden: Verliert die DFB-Elf gegen die Niederlande und schlägt Norwegen am Dienstag in Kopenhagen Dänemark, würde Deutschland mit acht Punkten zurückfallen. In diesem Szenario hätten dann Norwegen und Dänemark neun Punkte, Belgien aus Gruppe A1 hat ohnehin bereits neun Punkte auf dem Konto.

Nations League: Dann wäre Deutschland gerettet

Möglich machte dies der 4:1-Kantersieg Dänemarks am Samstagabend gegen Portugal. Gewinnt Norwegen allerdings nicht in Kopenhagen, würde Deutschland in jedem Falle nicht zu den beiden schwächeren Gruppendritten gehören und könnte dann auch nicht mehr absteigen.

Die Relegationsspiele werden im März 2027 stattfinden, parallel spielen die besten Teams der Nations League um den Einzug in das Final Four. Deutschland hat seit Beginn der Nations League noch nie in Liga B gespielt.

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Sollte Deutschland Gruppendritter werden, aber nicht zu den beiden schwächeren Drittplatzierten gehören, würde Deutschland weder ins Viertelfinale einziehen noch um den Abstieg bangen müssen. Dann würde die DFB-Auswahl im März mit der EM-Qualifikation beginnen.

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