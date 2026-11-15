Portugal kassiert im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo eine herbe Pleite. Die historische Niederlage gegen Dänemark sorgt für Entsetzen in der heimischen Presse.

Die portugiesische Nationalmannschaft erlebte am 5. Spieltag der Nations League einen historischen Abend – allerdings im negativen Sinne. Beim 1:4 gegen Dänemark kassierten die Portugiesen nicht nur die höchste Pleite seit acht Jahren, sondern zugleich auch die höchste Pflichtspielniederlage ihrer Geschichte vor heimischem Publikum.

Dabei stand das Spiel ganz im Zeichen von Cristiano Ronaldo. Nach seinem Rücktritt ehrten ihn die Fans und seine ehemaligen Mitspieler noch vor Anpfiff und sorgten so für eine ganz besondere Stimmung im Stadion in Braga. Doch davon sollte spätestens in der zweiten Hälfte nicht mehr viel übrig sein. Die heimische Presse reagierte dementsprechend deutlich.

Portugals Joao Félix rauft sich die Haare Portugals Joao Félix rauft sich die Haare © IMAGO/Pressinphoto

„Der Abend zu Ehren von Cristiano Ronaldo wurde für Portugal zum Albtraum“, schrieb etwa die Zeitung O Jogo. „Das erste Spiel nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo endete auf die schlimmste Weise“, führte das Blatt aus. Die Portugiesen fingen sich noch vor der Pause das 0:1 und lagen nach einem Doppelpack von Rasmus Höjlund sowie einem weiteren Treffer bis zur 75. Minute mit 0:4 hinten.

Von positiver Stimmung zum Debakel gegen Dänemark

Anschließend verließen die ersten Zuschauer frustriert das Stadion, die frohe Stimmung zu Ehren Ronaldos war längst verflogen. „In der „Pedreira“ (deutsch: „Steinbruch“, Spitzname des Stadions in Braga) bahnt sich ein Eklat an…“ sah A Bola die bescheidene Leistung der Portugiesen bereits nach dem 0:3 voraus. „Was ist denn passiert, Portugal?“, fragte die Zeitung. „Die Nationalmannschaft wird von Dänemark gedemütigt. Debakel in Braga im ersten Spiel der Ära nach Cristiano Ronaldo“, hielt sie fest.

Der Anschlusstreffer durch Bernardo Silva in der Nachspielzeit (90.+3) kam viel zu spät und sorgte nur noch für Ergebniskosmetik. Direkt nach Abpfiff waren vermehrt Pfiffe zu vernehmen. Die Fans machten klar, was sie von der Leistung ihrer Mannschaft hielten.

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„Es war ein Abend zu Ehren von Cris“, sagte Verteidiger Rúben Dias: „Wir wollten diesen Sieg ganz besonders Cristiano Ronaldo und dann allen portugiesischen Fans widmen. Deshalb tut es weh, zu Hause zu verlieren.“

Portugal-Niederlage: „Erbärmlich Vorstellung“

Besonders deutlich wurde die Sport-Tageszeitung Record und zerlegte die „Selecao“ förmlich: „Die erbärmliche Vorstellung, die Portugal soeben in Braga abgeliefert hat, konnte nur in einer historischen 1:4-Niederlage enden“. Die Ära nach dem Rücktritt von Ronaldo habe mit einem „dänischen Tanz“ begonnen, die „unvereinbar war mit dem, was Portugal seit der Übernahme des Traineramts durch Jorge Jesus gezeigt hatte.“ Es war die erste Niederlage im fünften Spiel für Jesus.

Record bilanzierte abschließend: „Ein neuer Tiefpunkt nach früheren Albträumen.“ Trotz der Pleite steht Portugal mit zwölf Punkten weiterhin an der Spitze der Nations-League-Gruppe A4. Dänemark lauert mit neun Punkten jedoch direkt dahinter und könnte die Portugiesen am letzten Spieltag noch abfangen.

Dafür bräuchten die Dänen am Dienstagabend einen Sieg gegen Norwegen und müssten gleichzeitig auf eine Niederlage Portugals gegen Wales hoffen. Den direkten Vergleich hat Portugal mit der Niederlage verloren, das Hinspiel gewannen sie mit 4:2.

In Dänemark fielen die Reaktionen verständlicherweise vollkommen gegensätzlich aus. „Riesiger dänischer Triumph!“, titelte etwa Bold. „Dänemark überrollte Portugal bei einer Höjlund-Gala“, war beim Tipsbladet zu lesen, das den Dänen außerdem „eines ihrer besten Spiele seit Jahren“ attestierte. Angesichts der Reaktionen konstatierte BT: „Portugal steht unter Schock“.

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