Zidane kassiert erste Niederlage: „Kein Grund zur Panik“

Das 1:3 in Italien gehöre zum "Lernprozess", versichert der 54-Jährige.

Zinedine Zidane wollte seine erste Niederlage als französischer Nationaltrainer nicht zu hoch hängen. „Wir machen uns keine Sorgen, das gehört zum Fußball dazu. Es ist sogar besser, wenn solche Momente jetzt passieren“, sagte der 54-Jährige nach dem 1:3 (1:1) im vorletzten Nations-League-Gruppenspiel im San Siro gegen Italien bei TF1. Seinen Spielern habe er versichert: „Kein Grund zur Panik.“

Er habe „einige gute Momente“ gesehen, insgesamt habe seine Mannschaft aber nicht ihr bestes Spiel gezeigt. „Aber das gehört zum Lernprozess dazu, etwas, woran wir arbeiten und arbeiten werden. Als wir in Bedrängnis gerieten, wussten wir nicht, wie wir reagieren und unseren Spielplan umsetzen sollten“, sagte Zidane: „Sobald sie in Führung gingen, wurden wir unorganisiert, insbesondere in der Defensive.“

Nach einem Abspielfehler des italienischen Schlussmanns Gianluigi Donnarumma hatte Bayern-Star Michael Olise zunächst zur französischen Führung (10.) getroffen. Doch Pio Esposito (26./75. per Foulelfmeter) und Davide Frattesi (63.) drehten die abwechslungsreiche Partie – obwohl Sebastiano Esposito zwischenzeitlich einen weiteren Foulelfmeter verschossen hatte (60.).

Mit 10 Punkten liegt Frankreich in der Gruppe A gleichauf mit Italien auf Rang zwei, hat den Viertelfinal-Einzug am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) gegen die Türkei somit in der eigenen Hand. „Wir sind noch im Rennen. Heute war es kein schlechtes Spiel, aber da ist noch Luft nach oben“, sagte Zidane.