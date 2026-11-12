Kane krönt Rekordabend

Der neue Rekordspieler Englands schießt die Three Lions in der Nations League zum Sieg. Italien feiert einen Achtungserfolg gegen Frankreich.

„King“ Harry Kane hat mit der englischen Nationalmannschaft eine gebührende „Krönungsmesse“ gefeiert. Mit den Three Lions siegte der Ballon d’Or-Gewinner 2:1 (1:0) in der Nations League gegen Kroatien.

Dabei traf Kane erstmals seit seiner Wahl zum Weltfußballer wieder und stieg zum Rekordspieler Englands auf. Derweil düpierte Italien Frankreich 3:1 (1:1) und Weltmeister Spanien besiegte Tschechien 2:0 (1:0).

Harry Kane erzielte in seinem Jubiläumsspiel den Siegtreffer Harry Kane erzielte in seinem Jubiläumsspiel den Siegtreffer © IMAGO/Sportimage

England schon im Viertelfinale der Nations League

In London überholte Kane die Torwart-Ikone Peter Shilton mit seinem 126. Länderspieleinsatz. Morgan Rogers (24.) brachte England in Führung. Kane, zuletzt drei Spiele in Serie torlos, beantwortete den zwischenzeitlichen Ausgleich Kroatiens durch Petar Sucic (59.) per Foulelfmeter (64.). England qualifizierte sich durch den Sieg vorzeitig für das Viertelfinale.

Damit war der denkwürdige Abend im Wembley-Stadion perfekt. Schon vor dem Anpfiff war der passende Rahmen geschaffen worden. Kane erhielt die Auszeichnung für den Rekordspieler aus den Händen von Shilton.

Zudem gab es eine große Choreo der englischen Fans, Kane lief mit seinen vier Kindern aufs Feld. Kroatiens Kapitän Luka Modric und Prinz William gratulierten auf dem Rasen. Kane präsentierte den Fans dazu feierlich die Ballon d’Or-Trophäe.

Kane beschenkt sich zum Jubiläum

„Ein unglaublicher Empfang“, sagte Kane nach Abpfiff bei ITV. „Aber sobald das Spiel beginnt, geht es nur noch darum, zu gewinnen und die drei Punkte zu holen. Gegen Ende waren wir etwas müde, aber insgesamt ein wirklich toller Sieg, der uns ein großartiges Spiel am Sonntag ermöglicht.“ Dann duelliert sich England mit Spanien um den Gruppensieg.

Auf dem Platz leitete er im Stile eines Spielmachers die englische Führung ein. Nach einem Diagonalball von Kane legte Jude Bellingham auf Rogers quer. Erst in der 52. Minute bot sich Kane die erste Torchance. Seinen Abschluss blockte aber Bayern-Teamkollege Josip Stanisic.

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Nach dem Stimmungsdämpfer durch Sucic erhob sich das englische Publikum wenig später erwartungsfreudig als Kane zum Punkt schritt. Den Foulelfmeter verwandelte er mittig, eines seiner Kinder hielt sich inmitten des lauten Jubels die Ohren zu.

Olise trifft, Upamecano foult: Frankreich verliert in Italien

Im San Siro in Mailand boten Italien und Frankreich ein Spektakel. Nach einem Abspielfehler des italienischen Schlussmanns Gianluigi Donnarumma traf Bayern-Star Michael Olise zur französischen Führung (10.).

Pio Esposito (26./75. per Foulelfmeter) und Davide Frattesi (63.) drehten die abwechslungsreiche Partie – obwohl Sebastiano Esposito zwischenzeitlich einen weiteren Foulelfmeter verschossen hatte (60.). Beim Strafstoß zum 3:1-Endstand hatte Dayot Upamecano Italiens Antonio Vergara im Strafraum gelegt.

Der Weltmeister Spanien tat sich unterdessen in Prag schwer. In Überzahl gelang ein mühevoller Sieg. Alex Baena traf per Handelfmeter (39.), Marc Pubill setzte den Schlusspunkt (90.+6). Tschechien schwächte sich in der zweiten Halbzeit durch einen Platzverweis gegen Ladislav Krejci selbst (72.).

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