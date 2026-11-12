Bei Anpfiff wird Kanes nächster Meilenstein vollendet sein

Der frischgebackene Ballon-d'Or-Sieger Harry Kane kommt aus dem Feiern nicht heraus. Am Donnerstag löst der Stürmerstar des FC Bayern Peter Shilton als englischer Rekordspieler ab.

Wie Peter Shilton seinem Rekord-Dieb im Londoner Fußballtempel huldigen wird, weiß er noch gar nicht so genau. „Ich glaube, ich werde auf den Platz gehen und ihm etwas überreichen“, verriet die englische Torwart-Ikone mit Blick auf die Ehrung für Harry Kane am Donnerstag in Wembley: „Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.“

Der Ablauf der „Krönungsmesse“ für „King Kane“ rund um das Spiel in der Nations League gegen Kroatien ist also noch ein Geheimnis. Sicher ist dagegen, dass der Kapitän der Three Lions nur zweieinhalb Wochen nach seiner Wahl zum Weltfußballer einen weiteren Meilenstein seiner Karriere feiern kann. Der Stürmerstar des FC Bayern überholt mit dem Anpfiff der Partie um 20.45 Uhr (LIVETICKER) Shilton und wird mit 126 Länderspielen alleiniger englischer Rekordspieler.

Harry Kane steigt zu Englands alleinigem Rekordnationalspieler auf Harry Kane steigt zu Englands alleinigem Rekordnationalspieler auf © IMAGO / Offside Sports Photography

„Er ist derzeit einzigartig. Es sind unglaubliche Leistungen, die er vollbringt“, würdigte Englands Teammanager Thomas Tuchel den 33-Jährigen, der erst in der vergangenen Woche seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2029 verlängert hatte: „Er gewinnt verdient den Ballon d’Or und in seinem nächsten Länderspiel für England wird er Rekordspieler. Das beweist seine professionelle Einstellung und seine Haltung.“

Shilton und Bellingham schwärmen von Kane

Auch Shilton ist voll des Lobes für seinen Nachfolger. „Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden“, sagte der 77-Jährige im FIFA-Interview: „Ehrlich gesagt könnte ich mir niemand Besseren als Harry vorstellen, nicht nur wegen seiner Bilanz als Fußballer, sondern auch wegen des Menschen, der er ist.“ Für Kanes Co-Star Jude Bellingham ist sein Spielführer „sogar der beste englische Spieler, der jemals das Trikot getragen hat“.

Kane selbst, der den Fans in Wembley den Ballon d’Or präsentieren möchte, sprach von „einem Höhepunkt in meiner Karriere, den ich gerade erlebe“. Und dennoch sehnt sich der Angreifer, der mit bisher 91 Treffern natürlich auch englischer Rekordtorschütze ist, nach einem Ende des andauernden Trubels um seine Person. „Es wurde zuletzt so viel gesprochen über mich, den Ballon d’Or oder individuelle Trophäen, jetzt freue ich mich wieder, mit der Arbeit weiterzumachen, weniger zu reden und mehr zu spielen“, sagte Kane zuletzt.

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Nächste Ziele: Titel mit dem FC Bayern und England

Was dem Stürmer, dem erstaunlicherweise in den vergangenen vier Pflichtspielen für die Münchner nur Vorlagen und keine Tore gelungen sind, wirklich wichtig ist, verriet er in seinem jüngsten Interview. „In fünf Jahren würde ich gerne einmal mit Bayern die Champions League und mit England einen Titel gewonnen haben“, sagte Kane der Sport Bild.

Dann ist der Stürmer, der in 162 Partien sagenhafte 156 Tore für die Bayern erzielt hat, 38 Jahre alt – und vielleicht längst zurück in der Heimat. Sein Hauptaugenmerk liege zwar derzeit nicht darauf, betonte Kane, aber „ich würde niemals ausschließen, einmal den Torrekord der Premier League zu brechen.“

Die Ehrung dafür würde dann wahrscheinlich Alan Shearer vornehmen, der allerdings noch 47 Tore Vorsprung auf Kane hat. Die Stürmer-Ikone muss also nicht ganz so akut die Huldigung planen wie die Torwart-Ikone.

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