UEFA Youth League: Elfer-Drama! U19 des BVB erstmals im Viertelfinale - Bynoe-Gittens Matchwinner gegen Manchester United

Zunächst sah es im Elfmeterschießen nicht gut für Dortmund aus. Soumaila Coulibaly vergab gleich den zweiten Strafstoß des BVB. Kurios: Der Ball war eigentlich im Tor, Coulibaly rutschte bei der Ausführung allerdings weg und schoss sich so selbst an. Der Strafstoß erinnerte stark an den von Florian Kainz im Trikot des 1. FC Köln im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den HSV.