BVB: Wieder Rassismus-Eklat! Kamara in Youth-League-Spiel von Sevilla-Spieler mit Affenlauten beleidigt

„Ich habe den Jungs in der Halbzeit wieder gesagt, wir können in der Kabine bleiben. Aber die Jungs haben gesagt: ‚Nein, Trainer – wir geben sportlich die Antwort und wir gewinnen das Spiel‘“, sagte Tullberg. Kamara, der stark spielte und mit Gelb vorbelastet war, blieb zur Pause allerdings in der Kabine.