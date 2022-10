Nach Rassismus-Eklat: BVB kündigt Konsequenzen an

„Wir haben den Vorfall bei der UEFA hinterlegt. Die Erfolgsaussichten sind allerdings gering, da der Schiedsrichter den Vorfall nicht mitbekommen hat“, sagte Ricken und kündigte Konsequenzen an: „Sollte es noch mal zu einem Vorfall kommen, wird die Mannschaft den Platz sofort verlassen. Das werden wir in der Vorbesprechung des nächsten Spiels am Dienstag deutlich ansprechen.“ Der BVB bemüht sich nach SPORT1-Infos zudem um belegendes Videomaterial.