Youth League: Last-Minute-Erlösung für Bayern!

Wahnsinn am FC Bayern Campus! Die U19 des deutschen Rekordmeisters hat in der UEFA Youth League einen immens wichtigen Last-Minute-Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Michael Hartmann setzte sich am Mittwoch gegen die U19 von Galatasaray Istanbul mit 2:1 (1:0) durch und sprang somit vorerst auf Tabellenplatz zwei.