Böse Klatsche für Bayern-Talente!

Die Talente des FC Bayern München erleben in der Youth League gegen PSG ein Spiel zum Vergessen. Die Münchner rutschen in der Tabelle ab.

Ein Nachmittag zum Vergessen! Die U19 des FC Bayern München hat in der Youth League eine empfindliche Niederlage kassiert. Der Bayern-Nachwuchs verlor vor heimischer Kulisse mit 2:5 (0:2) gegen Paris Saint-Germain und rutsche in der Tabelle auf Platz 18 ab.

Ibrahim Mbaye (8. und 64. Minute) und Mahamadou Sangaré (36., 47. und 70. Minute) trafen gleich mehrfach gegen den FC Bayern, PSG schob sich dank des Sieges vorübergehend auf Rang 14 vor. Für die Bayern sorgten Jussef Nasrawe (78.) und Adam Aznou (78.) per Blitz-Doppelschlag für Ergebniskosmetik.

Bayerns Scholl sieht Rot

Besonders bitter lief die Partie für Bayerns Innenverteidiger Paul Scholl, der kurz vor der Halbzeit nach einer Notbremse die Rote Karte sah (45.). In Überzahl zerlegte PSG den FCB in Durchgang zwei zunächst gnadenlos, bis Nasrawe und Aznou den Endstand besiegelten.

Für die Bayern-Talente steht am 10. Dezember das nächste Spiel in der UEFA Youth League an. Dann gastieren die Münchner auf Schalke, wenn es gegen Schachtar Donezk geht.