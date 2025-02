"Beleidigt und ausgelacht“: Schwere Vorwürfe gegen Bayern-Junioren

Das Verhalten der Bayern-Junioren beschriebe er als „erbärmlich. Wenn du gewinnst, musst du auch wissen, wie du damit umgehst. Einige von ihnen verdienen das Wappen nicht, das sie auf der Brust tragen.“ Seine Aussagen seien „heftig, aber es ist das, was ich denke. Die Spieler gehören einer großen Institution wie dem FC Bayern an und müssen auch ein entsprechendes Bild abgeben.“

„Respektlos“: Bayern-Gegner sauer

Eine Stellungnahme der Münchner gibt es bisher nicht. „Gegen einen so starken Gegner wie Betis Sevilla mussten wir alles geben – und genau das haben wir getan. Leon Klanac hat sehr stark gehalten, unsere Defensive hat sich in jeden Ball geworfen, in der Offensive waren wir in den entscheidenden Moment eiskalt. Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, erklärte Bayern-Cheftrainer Peter Gaydarov.