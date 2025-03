Elfer-Drama um Bayern-Youngster

Die U19 des FC Bayern erlebt in der UEFA Youth League ein Drama-Aus. Der Münchner Nachwuchs kassiert gegen Inter Mailand den Ausgleich erst in der Nachspielzeit - später fällt die Entscheidung im Elfmeter-Krimi.

Die U19 des FC Bayern ist im Achtelfinale der UEFA Youth League dramatisch ausgeschieden. Gegen Inter Mailand verlor der Münchner Nachwuchs mit 5:6 nach Elfmeterschießen und verpasste somit den Einzug in die Runde der letzten acht.

Besonders bitter: Die Bayern hatten den Ausgleich erst tief in der Nachspielzeit kassiert (90.+4), nachdem sie in der ersten Hälfte durch den Peruaner Felipe Chávez in Führung gegangen waren (20.).