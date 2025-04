Youth League: Bitteres VfB-Aus gegen Barcelona

Die U19 des VfB Stuttgart zeigt gegen den FC Barcelona ein gutes Spiel. Am Ende scheidet der VfB dennoch aus der Youth League aus.

Die U19 des VfB Stuttgart hat das Halbfinale in der UEFA Youth League knapp verpasst. In einem unterhaltsamen Spiel musste sich das Juniorenteam der Schwaben am Dienstagabend mit 1:2 (1:1) dem FC Barcelona geschlagen geben.