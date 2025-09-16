UEFA Youth League: Turbulenter BVB-Sieg zum Auftakt!

Philipp Schmidt 16.09.2025 • 16:26 Uhr Der BVB startet mit einem Sieg in die UEFA Youth League. Nach herausragender erster Halbzeit müssen die Dortmunder Youngster zittern.

Sieg zum Auftakt in die neue Saison in der UEFA Youth League! Mit 3:2 (3:0) hat sich Borussia Dortmund bei Juventus Turin durchgesetzt. Die Tore erzielten Mathis Albert (9.), Samuele Inacio (13.) und Pharell Kegni (35.), die damit für eine vermeintlich beruhigende Pausenführung sorgten.

Doch nach dem Wechsel wurde es nochmal brenzlig, nach rund einer Stunde hatten Diego Pugno (57.) und Francesco Crapisto (61.) die Italiener wieder herangebracht und sorgten für eine spannende Schlussphase. In dieser zeigte BVB-Keeper Julien Froese mehrere starke Paraden und sicherte somit die drei Punkte für sein Team.

BVB-U19 weiterhin mit makelloser Bilanz

Mit drei Siegen hatten die Schwarzgelben bereits in der U19-Bundesliga einen perfekten Start erwischt. Auch in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Alemannia Aachen gab es einen deutlichen Erfolg (4:0).