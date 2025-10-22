Bittere Pleite für FC-Bayern-Youngster: "Selten so dermaßen chancenlos gesehen"

Luca Utz 22.10.2025 • 18:18 Uhr „Das hat man selten gesehen”: Die U19 des FC Bayern kassiert in der Youth League gegen Club Brügge eine deutliche Niederlage. Einen Platzverweis gibt es obendrein.

Die U19 des FC Bayern München hat in der UEFA Youth League einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen.

Das Team von Trainer Peter Gaydarov unterlag Club Brügge am Mittwochnachmittag deutlich mit 0:3.

Fragwürdiger Elfmeter und Torwart-Patzer

Die Münchner bekamen in der 26. Spielminute einen fragwürdigen Elfmeter gegen sich gepfiffen. Diesen verwandelte Brügges Laurens Goemaere zur Führung.

Kurz vor der Pause (38.) erzielten die Belgier in Person von Yanis Musuayi das 2:0, Brügge-Kapitän Wout Verlinden machte kurz vor Schluss nach einem Eckball den den Deckel drauf (85.). Der junge Leonard Prescott im Bayern-Tor sah dabei nicht gut aus.

Es kam sogar noch schlimmer für die Roten: Defensiv-Juwel Cassiano Kiala sah in Folge einer Notbremse an der Strafraumkante noch die Rote Karte (87.) und wird somit im nächsten Spiel gegen Paris Saint-Germain am 4. November fehlen.

Bayern-Niederlage: „Richtige Packung“

Somit endete ein überraschend schwacher Auftritt der bayrischen U19. DAZN-Kommentator Jan-Lucas Krenzer resümierte: „Das hat man selten gesehen, so einen Auftritt der Bayern-Jugend, bei dem sie so dermaßen chancenlos waren am eigenen Campus.“ Krenzer betitelte die 0:3-Pleite der FCB-Junioren als „richtige Packung“.

Nachdem man zuletzt auswärts den ersten Erfolg der Saison gegen den FC Pafos feiern durfte (3:0), verloren die Bayern-Junioren zuhause somit bereits ihr zweites Spiel, nach der Auftaktniederlage gegen den FC Chelsea.