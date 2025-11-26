Gegen FC Bayern: 13-Jähriger schreibt Geschichte

Newsticker
Luis Munoz schreibt mit seinem Debüt in der UEFA Youth League Geschichte. Beim Einsatz für Arsenals U19 sorgt der 13-Jährige erstmals überregional für Aufsehen.
Benedikt Lohr
Arsenal-Talent Luis Munoz hat am Mittwochnachmittag als jüngster Spieler der UEFA Youth League Geschichte geschrieben.

Der erst 13 Jahre alte Mittelfeldspieler kam beim 4:2-Sieg von Arsenals U19 gegen Bayern München im Meadow Park von der Bank und ersetzte in den letzten fünf Minuten Torschützen Kyran Thompson als Stürmer.

Mit genau 13 Jahren und 343 Tagen löste Munoz damit den bisherigen Rekordhalter Liam Payas, der im vergangenen Jahr mit 14 Jahren und 93 Tagen für die Lincoln Red Imps debütierte, ab.

Munoz überragt Altersklasse

Luis Munoz spielt schon länger in einer höheren Altersklasse. Im September wurde er in den englischen U15-Kader berufen. Anfang des Monats spielte er zudem für Arsenals U16-Team.

Experten sehen in ihm eines der größten Talente des Vereins.

Der Sieg gegen Bayern München war Arsenals erster in der Youth League in dieser Saison. Beide Teams haben die nächste Runde bereits vor dem letzten Spieltag verpasst.

