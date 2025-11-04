Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
UEFA Youth League
UEFA Youth League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
TEAMS
UEFA Youth League>

Nächste Pleite in der Youth League! Bayern droht das Aus

Nächste Pleite! Bayern droht das Aus

Der Nachwuchs des FC Bayern München verliert erneut in der UEFA Youth League. In Paris halfen den Münchnern auch zwei gehaltene Elfmeter nicht.
Der FC Bayern kassiert in Paris die nächste Niederlage in der Youth League
Der FC Bayern kassiert in Paris die nächste Niederlage in der Youth League
© IMAGO/Beautiful Sports
SPORT1
Der Nachwuchs des FC Bayern München verliert erneut in der UEFA Youth League. In Paris halfen den Münchnern auch zwei gehaltene Elfmeter nicht.

Dem Nachwuchs des FC Bayern München droht in der UEFA Youth League das Aus. Die Mannschaft von Cheftrainer Peter Gaydarov unterlag am vierten Spieltag bei Paris Saint-Germain deutlich mit 0:3 (0:1) und musste bereits die dritte Niederlage im laufenden Wettbewerb hinnehmen.

Mathis Jangeal (5.), Elijah Ly (50.) und Younes Idder (90.+9) trafen für die U19-Auswahl des Champions-League-Siegers vom vergangenen Sommer. Bayerns Luis Schäfer sah zudem in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte.

Bayern-Keeper Klanac hält zwei Elfmeter

Mit drei Punkten bleiben die Bayern-Talente damit unterhalb des fürs Weiterkommen nötigen 22. Platzes. Derzeit liegt das Team auf Rang 23, in den abschließenden zwei Ligaspielen in der Youth League gegen den FC Arsenal und Sporting Lissabon benötigen die Bayern dringend Punkte.

Trotz drei Gegentoren konnte sich Bayern-Keeper Leon Klanac dennoch auszeichnen. Der 18-Jährige parierte in der zweiten Halbzeit gleich zwei Strafstöße von PSG-Talent Jangeal, einen dritten Pariser Elfmeter konnte Klanac tief in der Nachspielzeit dann nicht mehr parieren. Beim Treffer von Idder ahnte der Torhüter erneut die Ecke, streckte sich jedoch vergeblich.

Der Nachwuchs von Eintracht Frankfurt muss ebenfalls um das Weiterkommen in der Youth League bangen. Die Adler kamen in Neapel nicht über ein 0:0 hinaus und belegen nach vier Spieltagen den 21. Tabellenplatz.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite