Youth League: Bitteres Drama für BVB - Bayer komplett zerlegt

Philipp Heinemann 25.11.2025 • 18:13 Uhr Die deutschen Teams erleben einen bitteren Nachmittag in der Youth League. Der BVB verliert spät, Leverkusen wird schon wieder komplett zerpflückt.

Spätes Drama bei Borussia Dortmund, üble Klatsche für Bayer Leverkusen: Die U19-Mannschaften der beiden Bundesligisten haben in der Youth League einen unschönen Nachmittag erlebt.

Der BVB unterlag dem FC Villarreal nach einem Gegentreffer in der 88. Minute mit 1:2. Für die Schwarz-Gelben hatte der 16-jährige Paul Ayuk Tanyi in der 74. Minute zum Ausgleich getroffen, nachdem die Gäste aus Spanien schon in der neunten Minute in Führung gegangen waren.

Leverkusen schon wieder zerlegt

Noch deutlich schlimmer erwischte es den Nachwuchs der Werkself, bei Manchester City ging Leverkusen mit 0:6 unter. Erstaunlich: Alle sechs Gegentreffer fielen nach der Halbzeit.

Es war die nächste üble Klatsche im laufenden Wettbewerb, nachdem das Spiel gegen Benfica vor der Länderspielpause bereits mit 0:5 ausgegangen war.

In der Tabelle rutschte Dortmund auf den elften Rang ab, Leverkusen befindet sich für den Moment auf Platz 19.