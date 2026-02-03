Youth League: BVB-Aus nach herber Klatsche

Samuel Kucza 03.02.2026 • 17:30 Uhr Die U19 von Borussia Dortmund verpasst das Achtelfinale der Youth League deutlich. Der BVB-Nachwuchs kommt in Alkmaar unter die Räder.

Borussia Dortmunds U19 ist im Sechzehntelfinale der UEFA Youth League ausgeschieden. Beim niederländischen Nachwuchs von AZ Alkmaar setzte es für den BVB eine am Ende klare 0:4-Niederlage, die vor allem durch Dortmunder Fehler und eine eiskalte Chancenverwertung des Gastgebers zustande kam.

Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Felix Hirschnagl über weite Strecken eine engagierte Leistung, ließ jedoch zu viele Möglichkeiten ungenutzt - während Alkmaar nahezu jede sich bietende Gelegenheit bestrafte.

Früher Rückschlag bringt BVB aus dem Takt

Die Partie begann aus Dortmunder Sicht denkbar ungünstig. Bereits in der 7. Minute leistete sich der BVB einen Ballverlust nahe der Mittellinie, den Alkmaars Stürmer Bendeguz Kovacs konsequent nutzte und zur frühen Führung einschob.

Dortmund reagierte gut auf den Rückstand und kam selbst zu Chancen, die letzte Präzision fehlte allerdings im Abschluss. Auch ein möglicher Elfmeterpfiff blieb aus, als Ousmane Diallo im Strafraum zu Fall gebracht wurde.

Alkmaar nutzt Fehler eiskalt aus

Nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Dämpfer: In der 50. Minute erhöhte Kovacs nach einem schnellen Angriff auf 2:0. Der BVB versuchte weiter, das Spiel zu drehen, erspielte sich auch Möglichkeiten - doch entweder stand Keeper Jur Schipper im Weg oder das Aluminium verhinderte den Treffer.

Auf der anderen Seite blieb Alkmaar gnadenlos effizient. Ein weiterer Konter führte durch Wassim Bouziane zum 3:0, ehe Kovacs in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer den 4:0-Endstand besiegelte.