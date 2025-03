Ex-Bundesliga-Star trifft in der 27. Minute der Nachspielzeit!

Iran macht einen großen Schritt in Richtung WM 2026. Ein technisches Problem sorgt für eine lange Unterbrechung - und einen Treffer zu einem sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt.

Wegen eines Flutlichtausfalls musste die Partie bereits nach zehn Minuten für eine knappe halbe Stunde unterbrochen werden. Schiedsrichter Ko Hyung-Jin blieb nichts anderes übrig, als beide Mannschaften wieder in die Kabinen zu schicken.

Nachdem das Problem behoben worden war, konnte das Spiel fortgesetzt werden. In der ersten Hälfte mussten entsprechend 29 Minuten nachgespielt werden. Ex-Leverkusen-Spieler Sardar Azmoun (2022 bis 2024 unter Vertrag) brachte die Gastgeber in der 27. Minute der Nachspielzeit in Führung.