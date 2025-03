WM-Qualifikation: England mit Trainer Thomas Tuchel gegen Albanien LIVE im TV, Stream & Ticker

Während das DFB-Team das Viertelfinale in der Nations League gegen Italien bestreitet, startet England mit dem deutschen Nationalcoach schon in die WM-Qualifikation.

Nach vielen Jahren als erfolgreicher Vereinstrainer beginnt für Thomas Tuchel an diesem Freitag eine völlig neue Herausforderung. Als Trainer der englischen Nationalmannschaft soll er dem Mutterland des Fußballs zum so lange ersehnten zweiten WM-Titel führen.

Insofern steht Tuchel schon am Freitag zum Start der WM-Qualifikation gegen Albanien ( ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) gehörig unter Druck. Die drei Punkte im Wembleystadion sind fest eingeplant auf dem Weg zur Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

„Ich bin hier, um einen weiteren Stern auf das Trikot zu setzen“, sagte der 51-Jährige dem Telegraph zufolge in seiner ersten Ansprache gegenüber seinen neuen Spielern.

Tuchel will Nationalhymne vorerst nicht mitsingen

Halbfinale bei der WM 2018, zuletzt zwei Mal im Finale der EM - unter Tuchels Vorgänger Gareth Southgate waren die „Three Lions“ oft ganz dicht dran an einem Titel. Nun soll mit dem Deutschen die Erlösung folgen, das ist Tuchels Aufgabe.

Die geht erst einmal sehr demütig an. Die Nationalhymne seines neuen Teams wird er bei seinem Debüt am Freitag noch nicht mitsingen. Er spüre, dass er sich „das Recht, sie zu singen, erst verdienen muss“, sagte Tuchel, „weil sie so bedeutungsvoll, emotional und kraftvoll ist“.