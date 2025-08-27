Trikot-Überraschung um Erling Haaland

Daniel Höhn 27.08.2025 • 15:18 Uhr Erling Haaland ändert die Aufschrift auf seinem Trikot. Sogar sein Nationaltrainer zeigt sich überrascht.

Der norwegische Starstürmer Erling Haaland wird künftig mit seinem vollständigen Nachnamen „Braut Haaland“ auf dem Trikot auflaufen.

Das gilt aber vorerst nur für das Trikot der norwegischen Nationalmannschaft. Ob er das auch in seinem Klub Manchester City so handhaben wird, ist noch unklar.

„Ich wusste bisher nichts davon“

Zur Namensänderung schrieb der Online-Shop „Unisportstore“ bei Instagram: „Ein neues Kapitel für Norwegen. Ab den kommenden Spielen wird Erling seinen vollständigen Nachnamen auf dem Rücken seines Nationaltrikots tragen.“

Das Trikot ist bereits erhältlich. Am 4. September, wenn Norwegen in der WM-Quali auf Finnland trifft, wird Haaland es erstmals tragen.

