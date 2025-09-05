Newsticker
WM-Qualifikation

Bayern-Star von Nationalmannschaft abgereist

Bayern-Star verpasst WM-Quali-Spiel

Die kroatische Nationalmannschaft muss gegen die Färöer Inseln auf Josip Stanisic verzichten. Der Verteidiger vom FC Bayern ist nach Deutschland zurückgereist.
Die kroatische Nationalmannschaft muss gegen die Färöer Inseln auf Josip Stanisic verzichten. Der Verteidiger vom FC Bayern ist nach Deutschland zurückgereist.

Josip Stanisic verpasst das WM-Qualifikationsspiel der kroatischen Nationalmannschaft gegen die Färöer Inseln (Jetzt im LIVETICKER) - aus erfreulichem Grund.

Der Verteidiger vom FC Bayern steht nicht im Spieltagskader der Kroaten und reiste nach Deutschland zurück, weil er die Geburt seines zweiten Kindes erwartet.

Im Januar 2024 wurde Stanisic Vater eines Sohnes, nun erwartet der 25-Jährige die Geburt seiner Tochter.

Beim Duell gegen Montenegro am Montag soll Stanisic wieder mit von der Partie sein.

