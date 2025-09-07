DFB-Team: Geniestreich von Wirtz erlöst DFB-Team

Julius Schamburg 07.09.2025 • 22:40 Uhr Das DFB-Team fährt in der WM-Qualifikation den ersten Sieg ein. Florian Wirtz trifft dabei überaus sehenswert.

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch dank eines Geniestreichs von Florian Wirtz die ersten Punkte in der WM-Qualifikation eingesammelt. In Köln besiegte das DFB-Team Nordirland mit 3:1 (1:1).

{ "placeholderType": "MREC" }

Serge Gnabry sorgte für die frühe Führung, ehe Isaac Price für die Nordiren ausglich (34.), was dazu führte, dass die deutsche Mannschaft mit Pfiffen in die Halbzeitpause verabschiedet wurde.

Wirtz verzückt Matthäus

Der eingewechselte Nadiem Amiri brachte Deutschland nach Abstimmungsproblemen der Gäste erneut in Führung (69.). Der Offensivspieler vom FSV Mainz 05 musste nur noch ins leere Tor einschieben.

Für das Highlight des Abends sorgte schließlich Wirtz. Der Neuzugang vom FC Liverpool schoss einen Freistoß aus etwa 20 Metern ganz gefühlvoll in den linken oberen Winkel. „Besser kann man es nicht machen“, lobte RTL-Experte Lothar Matthäus den 22-Jährigen.

{ "placeholderType": "MREC" }

WM-Qualifikation: DFB-Team holt ersten Sieg

Nach der bitteren Pleite gegen die Slowakei hat Deutschland also den ersten Sieg in der WM-Qualifikation eingefahren. Weiter geht es im Oktober mit Duellen gegen Luxemburg und Nordirland.

Und Wirtz? „Er ist gegen Slowakei zurecht kritisiert worden. Nach dem Wechsel und der Ablösesumme wurde viel von ihm erwartet. Das gibt ihm Selbstvertrauen“, freute sich Matthäus.