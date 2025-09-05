Lionel Messi nahm seine Söhne Thiago, Mateo und Ciro bei der Nationalhymne in den Arm und weinte. Der Superstar konnte seine Emotionen nicht mehr zurückhalten. Der 38-Jährige war vor seinem letzten Länderspiel vor heimischen Fans sichtlich bewegt.
Messi verabschiedet sich unter Tränen
Im Anschluss zauberte der Superstar in Buenos Aires und führte sein Team mit einem Doppelpack zum 3:0 gegen Venezuela in der WM-Qualifikation.
Der Altmeister erzielte das 1:0 (39.) und machte mit dem 3:0 alles klar (80.). Zudem traf Lautaro Martinez (76.). Argentinien führt die Tabelle nach 17 Partien mit 38 Zählern deutlich an. Brasilien auf Rang zwei hat zehn Zähler weniger.
Unklar, ob Messi bei der WM dabei ist
Die WM-Qualifikation ist längst in trockenen Tüchern. Ob er im kommenden Sommer beim Turnier dabei ist, ließ Messi aber offen: „Wir werden sehen.“ Bereits am letzten Quali-Spieltag in Ecuador wird die Legende nicht mehr dabei sein.
„Ich werde von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel entscheiden“, sagte er und ergänzte mit Blick auf die WM: „Es scheint nicht unmöglich.“
Ohnehin ist ein weiteres Länderspiel in Argentinien unwahrscheinlich. Denn: Der Verband setzt seine Testspiele aus finanziellen Gründen gerne im Ausland an. Selbst, wenn Messi bei der WM spielen will, dürfte er kaum noch einmal im Heimatland auflaufen. Deshalb war seine gesamte Familie auch anwesend.
„Es gibt so viele Emotionen, ich habe auf diesem Platz so viele Dinge erlebt“, sagte Messi nach dem Spiel. „Es ist immer eine Freude, in Argentinien vor unserem Publikum zu spielen. Wir haben viele Jahre lang ein Spiel nach dem anderen genossen. Ich bin sehr glücklich. Hier auf diese Weise abschließen zu können, ist das, wovon ich immer geträumt habe.“
Messi vergießt Tränen
Er fügte an: „Viele Jahre lang habe ich die Zuneigung Barcelonas erfahren, und mein Traum war es, diese auch hier in meinem Land mit meinen Landsleuten zu erleben. Viele Jahre lang wurde viel gesagt, aber ich behalte nur das Gute in Erinnerung. Und dann haben wir irgendwann die Unterstützung erfahren und es war wunderbar.“
Messi ist Argentiniens Rekordtorschütze (114 Tore) und Rekordnationalspieler (194 Einsätze). Er gab 2006 im Alter von nur 18 Jahren sein WM-Debüt und führte die Albiceleste 2022 in Katar schließlich zum Titel.
Schon beim Aufwärmen kullerten Tränen über seine Wange. Die „Messi, Messi“-Sprechchöre der Fans waren ohrenbetäubend laut.
Die 85.000 Fans im Stadion Monumental zeigten ihre ganze Zuneigung und Liebe für ihren großen Helden und hatten Plakate und Bilder dabei.