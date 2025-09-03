Nagelsmann über Wirtz: "Ich lasse keine Nachsicht walten"

Annabella Aulinger 03.09.2025 • 20:46 Uhr Florian Wirtz hat beim FC Liverpool noch nicht sein Top-Level erreicht. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist allerdings sicher, dass er wieder besser in Schwung kommen wird.

Florian Wirtz hat sich beim FC Liverpool noch nicht in Topform präsentiert - Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht jedoch keinen Grund zur Beunruhigung.

In der Pressekonferenz vor den anstehenden WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Slowakei (Donnerstag, 20.45 Uhr LIVETICKER) nahm der DFB-Coach den früheren Leverkusener in Schutz - und zeigte sich zuversichtlich, dass Wirtz besser in Schwung kommen wird.

Wirtz: Holpriger Saisonauftakt mit Liverpool

„Ich fand die Liverpool-Auftritte nicht unfassbar dominant, aber nicht so negativ, wie Sie sie sehen“, sagte der 38-Jährige in Richtung der Reporter. Die „Reds“ gewannen ihre ersten drei Saisonspiele in der Premier League, Wirtz spielte dabei jedoch keine tragende Rolle, war bis jetzt noch an keinem Tor beteiligt.

Auf die Frage, ob Nagelsmann mit Wirtz Nachsicht walten lassen müsse, antwortete der Bundestrainer abwehrend: „Ich lasse keine Nachsicht walten. Er ist einer unserer wichtigsten Spieler. Er darf gerne funktionieren und das wird er auch.“ Es sei „normal, dass du immer ein bisschen brauchst bei einem neuen Verein“.

Hinzu komme: „Liverpool hat den ein oder anderen Euro ausgegeben für den Kader. Da stichst du als einzelner nicht so sehr heraus. Das ist in Leverkusen vielleicht etwas anders gewesen, wo sich alles auf ihn fokussiert hat.“ Liverpool gab insgesamt 483 Millionen Euro gab in der vergangenen Transferperiode aus.