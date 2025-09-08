Presse über Türkei-Debakel bestürzt: "Vom Bullen gerammt"

Johannes Vehren 08.09.2025 • 14:51 Uhr Die Türkei wird in der WM-Qualifikation von Spanien zerlegt. Die nationale Presse reagiert auf die Leistung der Mannschaft bestürzt.

Mit 0:6 hat die türkische Nationalmannschaft am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Spanien verloren. Die Türken erlebten gegen die aktuellen Europameister in der WM-Qualifikation ein wahres Debakel.

Die Medien schreiben anschließend von einer Niederlage mit historischem Ausmaß. SPORT1 fasst türkische Pressestimmen zusammen:

„Historische Niederlage der Türkei“

Gazefutbol: Die Türkei kassiert in Konya eine historische 0:6-Klatsche gegen Spanien. Ein Abend zum Vergessen für die türkische Fußballnationalmannschaft. Gegen den amtierenden Europameister Spanien setzte es in Konya ein 0:6. Dabei wählte man die zentralanatolische Stadt bewusst aus, da man hier in der Vergangenheit geschichtsträchtige Erfolge feierte, doch gegen die Iberer setzte es eine historische Pleite.

Hürriyet: Historische Niederlage für die Türkei! Unsere Nationalmannschaft hat in den Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft 2026 gegen Spanien eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Die Türkei, die mit einem Sieg gegen Georgien in die WM-Qualifikation gestartet war, verlor in Konya gegen Spanien mit 0:6.

Pedri zieht den Stecker

Sabah: Unsere Jungs wurden vom Bullen gerammt! Unsere Mannschaft mit dem Halbmond und Stern konnte sich gegen den Favoriten der Gruppe, Spanien, nicht behaupten. Nach der 0:8-Niederlage gegen England im Jahr 1984 haben wir nun die höchste Niederlage in unserem eigenen Stadion hinnehmen müssen.

Haberturk: Eine der schwersten Niederlagen der Geschichte. Die Fußballnationalmannschaft erlitt gegen Spanien eine der höchsten Niederlagen ihrer Geschichte. Die Türkei, die ihre deutlichsten Niederlagen zweimal gegen England und einmal gegen Polen mit 0:8 hinnehmen musste, verlor 1928 mit 1:7 gegen Ägypten. Auch gegen Ungarn, die Tschechoslowakei und Italien verlor die Nationalmannschaft mit 0:6.

„Wir sind in Konya untergegangen“

Fanatik: Eine unangenehme Nacht in Konya! Das Ergebnis lautet 0:6 für Spanien.